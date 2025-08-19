أخبار الزمالك، أزمة أرض أكتوبر في طريقها للحل.. وفيريرا يدرس ضم فتوح لمباراة مودرن سبورت

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات إيجابية بشأن أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، والتي كانت مهددة بالسحب بسبب بعض الأمور القانونية والإدارية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك الحالية تحركت سريعًا لمخاطبة الجهات الرسمية لحل الأزمة، وهناك تجاوب مبدئي من المسئولين لإنهاء الموقف، وأن مجلس الإدارة يؤمن بحق النادي في الأرض، ويعمل جاهدًا على استردادها بشكل قانوني.

وأكد المصدر أن جماهير الزمالك لا يجب أن تقلق، فهناك حرص كبير من الإدارة على الحفاظ على ممتلكات النادي وعدم التفريط فيها بأي شكل.

وتأتي هذه الأزمة ضمن عدة ملفات تسعى إدارة الزمالك لحلها في إطار إعادة الاستقرار الإداري والمالي للنادي.

يانيك فيريرا يطلب تقريرًا عن حالة أحمد ربيع

وفي سياق الاستعدادات لمباراة الزمالك القادمة أمام مودرن سبورت، كشف مصدر بالجهاز الفني أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا طلب من الجهاز الطبي تقريرًا عاجلًا حول حالة اللاعب أحمد ربيع.

ويعاني اللاعب من إصابة طفيفة تعرض لها في أحد التدريبات، ويسعى الجهاز الفني لمعرفة مدى قدرته على المشاركة في اللقاء المقرر إقامته يوم الخميس المقبل.

وأكد المصدر أن التقرير الطبي سيحسم مشاركة اللاعب خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الجهاز الفني يراه من العناصر القادرة على تقديم الإضافة حال جاهزيته.

فتوح يعود.. ومدرب الزمالك يدرس ضمه لقائمة المباراة

وفي تطور فني آخر، يدرس المدير الفني يانيك فيريرا ضم الظهير الأيسر أحمد فتوح إلى قائمة مباراة مودرن سبورت، وذلك بعد التأكد من جاهزية اللاعب الطبية والبدنية.

وأوضح مصدر داخل الفريق أن فتوح شارك في التدريبات الأخيرة بصورة طبيعية، وظهر بمستوى جيد، ما دفع المدير الفني للتفكير في الاستعانة به مجددًا.

ويُعد فتوح من الركائز الأساسية في تشكيل الزمالك، إلا أن إصابات متكررة أبعدته عن عدد من المباريات هذا الموسم. ويأمل الجهاز الفني في استعادة خدماته خلال المباريات الحاسمة المقبلة.

المهدي سليمان خارج الحسابات الفنية

وحول وضع حراس المرمى داخل الفريق، أكد مصدر بالزمالك أن مسألة عدم مشاركة الحارس المهدي سليمان في المباريات الأخيرة ترجع إلى رؤية فنية من يانيك فيريرا.

وأشار المصدر إلى أن الترتيب الحالي لحراس مرمى الفريق هو: محمد صبحي كحارس أول، يليه محمد عواد، ثم المهدي سليمان في المركز الثالث.

وأوضح أن الجهاز الفني لا يفضل التدوير في مركز حراسة المرمى حاليًا، ويعتمد على صبحي كخيار أول بسبب ثبات مستواه وخبرته، بينما يظل المهدي خارج التشكيلة دون مشاكل أو أزمات.

وأكد أن الحارس يتدرب بانتظام ويحظى باحترام الجهاز الفني، لكن القرار الفني هو الذي يحسم مشاركته من عدمها.

الزمالك يسعى للاستقرار

وفي المجمل، يسعى نادي الزمالك لتجاوز عدة ملفات حساسة خلال الفترة الحالية، سواء كانت إدارية مثل أزمة الأرض، أو فنية مثل جاهزية اللاعبين وترتيب الحراس.

الإدارة الجديدة بالتعاون مع الجهاز الفني تحاول إعادة التوازن والاستقرار داخل الفريق، سواء على مستوى النتائج أو التنظيم الداخلي، وسط آمال جماهيرية بعودة الزمالك إلى سابق عهده كمنافس قوي على كافة البطولات.

و يستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة السبت، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني.

