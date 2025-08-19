الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

اسعار الذهب فى السعودية
اسعار الذهب فى السعودية

تنشر فيتو أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء  19 أغسطس 2025  داخل المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

402 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

352 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

302 ريالات  للبيع

أسعار الذهب فى البورصة العالمية 

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين للندوة السنوية للفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة لمعدلات الفائدة، مع مراقبتهم أيضًا جهود واشنطن الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3337.5دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  بنسبة 0.1% لتصل إلى 3381.80 دولارًا للأونصة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 37.82 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1323.76 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1112.34 دولارًا للأونصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب في السعودية اليوم أسعار الذهب في البورصة العالمية اسعار الذهب في السعودية اسعار الذهب في البورصة الذهب فى السعودية الذهب في البورصة العالمية الذهب في البورصة

الأكثر قراءة

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

سعر السمك اليوم، انخفاض 20 جنيها في البلطي و40 بالماكريل وارتفاع 4 أصناف منها البوري

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أخبار مصر: الزمالك يرد بمستند رئاسي على سحب أرض أكتوبر، موعد لقاء بوتين وزيلينسكي، ماذا قال العامل المصري على فيديو الأسد

خدمات

المزيد

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads