بالأرقام، 5 مؤشرات اقتصادية قوية للاقتصاد المصرى أبرزها ارتفاع الاحتياطى النقدى

شهد العديد من القطاعات الاقتصادية تحسن ملحوظ خلال الاوانة الاخيرة من بينها ارتفاع الاحتياطى النقدى وتراجع معدلات البطالة.

وترصد «فيتو» بالأرقام أبرز المؤشرات

ارتفاع الاحتياطى النقدى

أعلن البنك المركزى المصرى عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49,036.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025

مؤشرات البطالة خلال الربع الثاني 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الجمعة، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل- يونيو) لعام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.1٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.

ارتفاع أعداد السائحين

ارتفاع أعداد السائحين الزائرين إلى مصر بنسبة 24% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.7 مليون سائح

ارتفاع تحويلات المصريين

قال البنك المركزي: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/ 2025، حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار (مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

معدلات النمو للاقتصاد المصرى

كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2024-2025 و4.1% في 2025-2026.

كما توقع الصندوق نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% في 2025، مقابل تقديرات بنمو 2.6% في أبريل، و3.4% في 2026.

جاء ذلك ضمن تحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية.





