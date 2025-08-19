برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن توافر فرص عمل جديدة في شركة الرواد الفنية للمقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك في تخصصات هندسية وإشرافية، برواتب تتراوح ما بين 3000 إلى 6000 ريال سعودي شهريًا، مع توفير سكن، وانتقالات، وتأمين طبي، وتذاكر طيران سنوية، وإجازة مدفوعة الأجر.

فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

وتشمل الوظائف المطلوبة في الإعلان: مهندس ميكانيكا.. خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6000 ريال سعودي، ومهندس كهرباء.. خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6000 ريال سعودي، ومشرف ميكانيكا.. خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 3000 ريال سعودي..

وأكد وزير العمل أن هذه الفرص تأتي في إطار التعاون مع كبرى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة.

ودعا الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط، إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني:

labour@labour.gov.eg وذلك لمدة 5 أيام من تاريخ الإعلان.

