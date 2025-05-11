مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة طفل بسبب وجبة اندومى سامة بالشرقية

نفى مصدر أمنى بمديرية الأمن بالشرقية جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشأن وفاة طفل مقيم مركز ديرب نجم تناول وجبة اندومى سامة، عقب قيام 3 من أصدقائه بوضع حبة الغلة السامة فى الطعام، مما أدى إلى تسممه ووفاته بعد نقله مباشرة للمستشفي.

أمن الشرقية ينفي وفاة طفل عقب تنولة وجبة اندومى سامة

واكد المصدرلفيتوعدم تلقي المديرية أية بلاغات بشأن الواقعة، مشددا علي أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تستهدف بث الرعب والفزع بين المواطنين.

وكانت فيتو قد تواصلت مع أحد اهالي حي ديرب البلد بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية بشأن الواقعة والذي أكد لنا أن الطفل ويدعى"هيثم.ع..ا.ال" في الصف الثاني الإعدادى توفي منذ عدة أيام بشكل طبيعي، وأقامت أسرته سرادق عزاء ضخم علي المصرف الكبير بجوار مسجد النور لتلقي العزاء في نجلهم، وسط حالة من الحزن الشديد.

الطفل المتوفي،فيتو

قانون العقوبات، تعرف على عقوبة بث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

قانون العقوبات، حذر قانون العقوبات من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.

نشر بسوء قصد أخبار كاذبة

ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

إذاعة عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب

عقوبة انتهاك خصوصية الآخرين

منح بيانات شخصية

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على نفس العقوبات لكل من منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وعاقب القانون أيضا بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

ونصت المادة ( 9 ) من قانون جرائم الإنترنت على حالات المنع من السفر ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة.

عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.