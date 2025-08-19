الثلاثاء 19 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

من وادي رم، أوتوستراد تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "أراضيك" (فيديو)

طرحت فرقة أوتوستراد الأردنية أجدد أعمالها الغنائية "أراضيك"، بشكل فيديو كليب على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

 

ألبوم أوتوستراد الجديد 

وتمهد أوتوستراد عبر الأغنية لألبومها الجديد "كوكبي" الذي يضم خمس أغنيات وتسعى لإطلاق أغنياته فرادى خلال الأسابيع المقبلة، من بينها الأغنية الرئيسية "بسحب كلامي" التي تم تصويرها في القاهرة.

أغنية أراضيك 

وأرفقت أوتوستراد أغنية "أراضيك" بفيديو كليب مصمم بالذكاء الاصطناعي ممزوجةً بمشاهد طبيعية من وادي رم في الأردن، والكليب من إخراج يزيد أبو لبن.

