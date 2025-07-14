الإثنين 14 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تجهيزات خاصة في ساقية الصاوي لحفلات مسار إجباري وأوتوستراد

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي

انتهت ساقية عبد المنعم الصاوي، من التجهيزات النهائية، لحفلات شهر يوليو، وبالتحديد حفل فريق أوتوستراد، والذى من المقرر انطلاقه يوم 17 يوليو الجاري، على مسرح جامعة النيل بالشيخ زايد، التابع لساقية الصاوي.

بينما تستعد الساقية، أيضًا، لو ضع اللمسات النهائية للتجهيزات الصوتية، والإضاءة، لحفل فريق مسار إجباري، والذى من المقرر أن يشهد حضور جماهيري غفير.

 

 

ساقية المسرح الحر – عروض موسيقية مستقلة كل جمعة
يفتح المسرح أبوابه أمام الفرق الشبابية والمواهب الجديدة، في عروض حيّة تتراوح بين الجاز والموسيقى البديلة والروك العربي.

الحجز والتذاكر:

يمكن للجمهور حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي للساقية أو عبر شباك التذاكر بالمكان. تتراوح أسعار التذاكر بين 100 و300 جنيه حسب نوع الحفل.

 

لماذا ساقية الصاوي؟

منذ تأسيسها عام 2003، أصبحت الساقية من أبرز المنصّات الثقافية والفنية في مصر، حيث تجمع بين الفن والموسيقى والمسرح والندوات الفكرية، وتمنح المواهب الشابة فرصة للظهور والنمو.

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