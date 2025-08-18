الإثنين 18 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

بأصوات قوية، الفرقة الكازاخستانية تتألق على مسرح القلعة (صور)

الفرقة الكازاخستانية
الفرقة الكازاخستانية

تألقت الفرقة  الكازاخستانية  التي شاركت اليوم بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ 33 وتفاعل معها الجمهور. 

وشهد الحفل، أصواتا قوية لأعضاء الفرقة الكازاخستانية بتقديمها عدد كبير من أغاني باللهجة الكازاخستانية لنقل ثقافتهم إلى الجمهور المصري. 

ويُذكر أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، يواصل تحقيق نجاحه في دورته الـ 33، حيث يشهد هذا العام تنوعًا كبيرًا في العروض الفنية والموسيقية، بمشاركة نخبة من نجوم الطرب وفرق الموسيقى البديلة، إلى جانب أسماء لها ثقلها في مجال الإنشاد كـ الشيخ ياسين التهامي.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الفرقة الكازاخستانية القلعة للموسيقي والغناء في دورته ال 33

