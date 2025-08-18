الإثنين 18 أغسطس 2025
بأغاني الكينج وفيروز، كايرو كافيه تتألق بمهرجان القلعة وسط تفاعل كبير من الحضور (صور)

مهرجان القلعة، فيتو
مهرجان القلعة، فيتو

بدأ، منذ قليل، حفل كايرو كافيه، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 33. 

 

حفل كايرو كافيه في مهرجان القلعة 

وتألق فريق كايرو كافيه خلال مهرجان القلعة بعدد كبير من أغاني الفنانة اللبنانية فيروز والكينج محمد منير ولطيفة. 

ويُذكر أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، يواصل تحقيق نجاحه في دورته الـ 33، حيث يشهد هذا العام تنوعًا كبيرًا في العروض الفنية والموسيقية، بمشاركة نخبة من نجوم الطرب وفرق الموسيقى البديلة، إلى جانب أسماء لها ثقلها في مجال الإنشاد كـ الشيخ ياسين التهامي.

 

حفل كايرو كافيه في مهرجان القلعة مهرجان القلعة للموسيقي و الغناء في دورته ال 33 القلعة للموسيقي و الغناء في دورته ال 33 فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي و الغناء في دورته ال 33

