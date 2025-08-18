جندي احتياط إسرائلي يكشف أكاذيب قادة الاحتلال

أجرت صحيفة معاريف العبرية، لقاء مع جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يدعى يوناتان شاليف، من وحدة "ماجلان" حيث كشف عن تفاصيل صادمة عما تحاول إسرائيل إخفاءه.

جندي احتياط يكشف تفاصيل صادمة عما تحاول إسرائيل إخفاءه

وقال الجندي يوناتان خلال استضافته في البودكاست لصحيفة "معاريف": "أحاول في أوقات فراغي تذوق طعم الحياة المدنية، لكن هذا صعب جدا. هذا هو أمر استدعائي الثالث في أقل من 9 أشهر منذ تسريحي من الخدمة. نحن لسنا في غزة حاليا، نحن على الحدود الشمالية، وهي جولة تبدو أسهل ظاهريًا، لكنها صعبة جدًا لأن القوة البشرية محدودة. نحن نقوم بمهام لا تتناسب مع عدد الأشخاص الذين حضروا لهذه الجولة".

ورد شاليف على سؤال: "كيف يؤثر ذلك عليكم كجنود؟" قائلا: "يجب أن نتذكر أن ليس الجميع في الثانية والعشرين من العمر. يوجد معي في السرية آباء في الأربعين من العمر، وهم يقومون بذلك للمرة السادسة في العام الماضي. الجنود لا يمكنهم الاستمرار في الحضور 400 يوم في السنة. هناك نقص في القوى البشرية - ديدي بار كليفا، لواء في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصل إلى لجنة الخارجية والأمن وقال إن هناك حاليا نقصا يبلغ 12 ألف جندي نظامي. من يجرؤ على قول أي شيء ضد مثل هذا التصريح؟ يسرائيل كاتس بصفته وزير الدفاع لم يكن ملما بتفاصيل الجلسة. قال الجيش إنه يفتقر إلى المقاتلين، وصرح كاتس بأن هذا غير صحيح وأن النقص يبلغ 4000 مقاتل فقط. ثم سمعت عضو الكنيست ينون أزولاي يقول إنه يجب أن نقول شكرا لأعضاء الكنيست الحريديم الذين حضروا اللجنة. قلت لنفسي إنني لا أستطيع أن أبقى صامتا، فقمت واندفعت".

وفي إجابته على سؤال: "ماذا ستقول لأولئك الذين يزعمون أن التصريحات حول نقص القوى البشرية هي مجرد أعذار وأنكم لستم مرهقين ولا متعبين؟" قال شاليف موضحا: "إنهم يضرون بأمن الدولة. هذه مؤامرة كاملة. نحن منهكون، نحن متعبون، وعندما تكون المهام غير واضحة، يكون من الأصعب إيجاد الدافع. قادتي في الاحتياط هم قادة ممتازون، لكن القيادة في الميدان، القادة أنفسهم، لا يعرفون أحيانًا ما هي المهام".

