بينها 5 بنوك، السيادي النرويجي يسحب استثماراته في إسرائيل بسبب أحداث غزة والضفة

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، الإثنين أنه قرر استبعاد 6 شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة، من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة أخلاقية لاستثماراته في إسرائيل.

ولم يذكر الصندوق الذي تعادل أصوله 2 تريليون دولار أسماء الشركات المعنية، لكنه قال إنه سيعلنها وأسباب تخارجه من كل واحدة منها بعد الانتهاء من التخارج. ويرجح أن من بين هذه الشركات أكبر 5 بنوك إسرائيلية، كانت قيد مراجعة من هيئة مراقبة الأخلاقيات للصندوق. ويصل بذلك عدد الشركات الإسرائيلية التي سحب الصندوق استثماراته منها منذ 30 يونيو إلى 23، وهو عدد قد يرتفع لاحقًا.

وقال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ للصحفيين: "قد يستبعد المزيد من الشركات".

ويملك الصندوق حاليًا حصصًا في 38 شركة إسرائيلية بـ 1.86 مليار دولار، انخفاضًا من 61 شركة في 30 يونيو (حزيران)، وفق شركة إدارة استثمارات بنك نورغيس في رسالة، اليوم الإثنين.

ويأتي الإعلان الأحدث بعد مراجعة عاجلة هذا الشهر، إثر تقارير أفادت بأن الصندوق يجمع حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.

وأعلن الصندوق يوم الإثنين الماضي، إنهاء عقود جميع مديري الأصول الخارجية الثلاثة الذين يتعاملون مع بعض استثماراته في إسرائيل.

