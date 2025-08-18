هيفاء وهبي تنتهي من تسجيل أغاني ألبومها الجديد تمهيدًا لطرحه

انتهت الفنانة هيفاء وهبي من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، الذي يتكون من 20 أغنية دفعة واحدة، وهو عدد ضخم بالنسبة للألبومات الغنائية المتعارف عليها.

وقررت هيفاء طرح الألبوم على أربعة مراحل، في كل مرحلة خمسة أغنيات، سوف تطرح عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعاونت هيفاء وهبي خلال الألبوم، الذي لم تستقر على اسمه، مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم إيهاب عبد الواحد وتميم ومدين وتامر حسين وآخرين.

من جانب آخر قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة مفوضين، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء لجلسة 11 سبتمبر المقبل.

وتقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب تدخل هجومي في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية.

الدعوى طالبت بعزل نقيب الموسيقيين من منصبه

تأتي هذه الدعوى للمطالبة بعزل مصطفى كامل من منصب نقيب المهن الموسيقية، وإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.

يذكر أن الدعوى الأصلية مرفوعة من هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية لإلغاء قرار منعها من الغناء بمصر.

جاء في طلب التدخل أن نقيب المهن الموسيقية اعتاد على ممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية في مصر. وتشير الصحيفة إلى أن مصطفى كامل فرض قيودًا صارمة مستمدة من "قيم قروسطية وسلفية وهابية" تتناقض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني العريق.

