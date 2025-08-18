الجريدة الرسمية تنشر قرار التجديد لـ حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 (مكرر)، الصادر في 17 أغسطس 2025، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن تجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله - قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام.



ونصت المادة الأولى للقرار الجمهوري الجديد رقم 435 لسنة 2025 على أن "يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله - قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى- لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2025.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون رقـم ١٩٤ لـسنة ٢٠٢٠ بإصـدار قـانون البنـك المركـزى، والجهاز المصرفى؛ وعلى قرار ات رئيس الجمهورية أرقام ٣٦٧ لـسنة ٢٠٢٢ ورقـم ٣٤٦ لـسنة ٢٠٢٣، ورقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢٤.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.