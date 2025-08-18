الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الرسمية تنشر قرار التجديد لـ حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 (مكرر)، الصادر في 17 أغسطس 2025، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن تجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله - قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام.


ونصت المادة الأولى للقرار الجمهوري الجديد رقم 435 لسنة 2025 على أن "يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله - قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى- لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2025.
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون رقـم ١٩٤ لـسنة ٢٠٢٠ بإصـدار قـانون البنـك المركـزى، والجهاز المصرفى؛ وعلى قرار ات رئيس الجمهورية أرقام ٣٦٧ لـسنة ٢٠٢٢ ورقـم ٣٤٦ لـسنة ٢٠٢٣، ورقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢٤.
 

 

 

