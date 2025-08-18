الصحفيين: فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة محرري الفن الأربعاء

قررت لجنة الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي "لشعبة محرري الفن "، على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 20 أغسطس 2025م، وفقًا للإجراءات التالية:

1- يفتح باب الترشح للمكتب التنفيذي للشعبة على منصب الرئيس، وأربعة أعضاء، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس.

شروط الترشح لشعبة صحفيي الفن

2- تقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهي يوم الاثنين (25 أغسطس) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين من بعد ظهر اليوم نفسه.

3- يُفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة يومين، من الثلاثاء 26 حتى الأربعاء (27 أغسطس 2025م)، وتُعلن بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين وهم المسددون لاشتراك النقابة عن العام الحالي 2025م وأعضاء الشُّعبة، الذين لهم حق التصويت.

4- تبدأ الجمعية العمومية للشُّعبة، تسجيل الحضور في الساعة الثانية ظهرًا يوم الثلاثاء (2 سبتمبر)، على أن يبدأ التصويت من الساعة الثالثة، وحتى السادسة، ويبدأ فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرةً.

5- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء + واحد)، يتم مد التسجيل ساعة فى ساعة، وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية على أن تُعقد يوم الثلاثاء (9 سبتمبر) 2025م، بحضور (25% من عدد الأعضاء) بذات الضوابط والقواعد.

6- تم اختيار لجنة للإشراف على الانتخابات وتضم ثلاثة من الصحفيين من غير المرشحين، آمال عثمان، وعصام زكريا، ومحمد نصر، بالإضافة إلى وكيل النقابة المشرف على الشُّعب والروابط عبد الرءوف خليفة، وعضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة محمود كامل. وتتولى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.