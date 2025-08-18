واضعي اليد «الأبرز»، السيسي يصدق على قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن بعض قواعد وإجـراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.

وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قـدمت وفـق أحكـام القـانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أمـلاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون.

