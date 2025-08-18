فحص 907 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية ببلطيم (صور)

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن توقيع الكشف الطبي على 907 مواطنين خلال القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بقرية الحنفي بمركز بلطيم، تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وذلك ضمن جهود الوزارة في توفير خدمات طبية متكاملة ومجانية للأهالي بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ضمت القافلة 9 عيادات طبية تخصصية في تخصصات مختلفة، شملت الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، والرمد، حيث تم إجراء 335 تحليلًا طبيًا (معمل دم – معمل طفيليات)، و57 فحصًا بالأشعة (أشعة عادية – سونار)، فضلًا عن تنفيذ 12 ندوة للتثقيف الصحي استفاد منها 490 مواطنًا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه في إطار استدامة مبادرتي “100 مليون صحة” و“افحص واطمئن” للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، تم فحص 85 مواطنًا بعدد 170 فحصًا طبيًا، كما تم تقديم خدمات الإحالة لـ 9 مرضى لاستخراج تقارير طبية، وتحويل 12 مريضًا لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع صرف الأدوية مجانًا لجميع الحالات.

