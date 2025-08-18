الأعلى للإعلام يعقد الورشة الثانية حول التحليل الرياضي

تعقد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، غدًا الثلاثاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٥، ثاني ورش العمل التدريبية المتخصصة تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، بمقر المجلس بماسبيرو، وذلك بعد الإقبال الشديد على المشاركة في الورشة الأولى.

ورشة التحليل الرياضي

ومن المقرر أن يتم خلال ورشة العمل تقديم عدد من المحاضرات حول «أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني» و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل»، وكذلك «التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة».

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

ويقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من عبد الفتاح حسن، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان، وعادل ماهر، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والخبير الإعلامي.

جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى حملت اسم رائد الإعلام العربي الكبير وشيخ الإذاعيين "فهمي عمر"، وشهدت إقبالًا كبيرًا من جانب النقاد الرياضيين للمشاركة، وهو ما دعا لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي لعقد ورشة عمل ثانية لاستيعاب راغبي الحضور.

