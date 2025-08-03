سكرتير عام مساعد سوهاج يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

تفقد الدكتور محمد حلمى سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للتأكد من انتظام سير العمل به وتوفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال المركز التكنولوجى بطهطا.

سكرتير محافط سوهاج يشد بإنتظام العمل داخل المركز التكنولوجى

وأشاد سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج بانتظام العمل داخل المركز التكنولوجى وطالب العاملين بالمركز التكنولوجى بمواصلة جهودهم للعمل على خدمة وراحة المواطنين وسرعة إنهاء الطلبات المختلفة وحسن التعامل مع المواطنين بصفة عامة ومستمرة.

تنقيذات وتوجيهات محافظ سوهاج

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج من تأكد على أهمية المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمركز.

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