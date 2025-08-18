الفحص الطبي يحسم موقف دونجا من مواجهة مودرن سبورت

يخضع نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم، لفحص طبي لحسم مشاركته في لقاء مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وتعرض دونجا لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة المقاولون العرب الماضية، وقرر الجهاز الطبي خضوعه لفحص طبي اليوم لتقييم حالته، دون الحاجة لإجراء أشعة في الوقت الحالي في حال اجتيازه الفحص بنجاح، وسيشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة السبت، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني.

