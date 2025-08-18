الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل المحادثات مع وكالة الطاقة الذرية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، إن طهران ستواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المنشآت النووية الإيرانية

وفي وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إنه وفق القوانين التي صادق عليها البرلمان، لن يُسمح تحت أي ظرف من الظروف لأي جهة دولية بالوصول ميدانيًا إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وفي تصريح لوكالة تسنيم للأنباء، نفى عزيزي ما يشاع عن استئناف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية، مشددًا على أن "وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي من المقرر أن يزور إيران في الأسبوع المقبل، يمكنه فقط إجراء محادثات ومشاورات فنية ومتخصصة مع المسؤولين والخبراء الإيرانيين".

وأضاف أن "القوانين التي صوت عليها البرلمان تمنع تمامًا دخول أي وفد أو جهة أجنبية إلى المنشآت النووية، كما أن أي نوع من عمليات التفتيش من قبل هذا الوفد أو غيره غير مسموح به".

وشدد عزيزي على أن "هذه القيود ثابتة وغير قابلة للتغيير، والالتزام الكامل بها أمر لا يقبل التهاون"، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية لهذه الزيارة لا يتضمن بأي شكل من الأشكال مناقشة قضايا مثل الوصول إلى المنشآت أو التفتيش كما تطالب به الوكالة.

تبادل الآراء الفنية ورفع بعض الغموض أو الإشكالات التقنية

واختتم رئيس لجنة الأمن القومي تصريحه بتأكيد أن المحاور المطروحة من إيران تندرج بالكامل ضمن إطار التعاون الفني المسموح به، وتهدف فقط إلى تبادل الآراء الفنية ورفع بعض الغموض أو الإشكالات التقنية.

