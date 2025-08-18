العثور على غريق في نهر النيل بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، على جثة غريق مجهول الهوية، في نهر النيل بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

العثور على جثة غريق بجوار مرشح مياه قرية الشعانية بنجع حمادي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بالعثور على جثة غريق بجوار مرشح مياه قرية الشعانية بنجع حمادي.

تبين أنها جثة شخص مجهول الهوية، في العقد الخامس من العمر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

