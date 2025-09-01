الإثنين 01 سبتمبر 2025
مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، إن متابعة المؤذن، وقول ما يقول، من السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها.

 

فلا تصمت أثناء الأذان، بل ردده مع المؤذن، واختمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي. رواه مسلم.

 

مواقيت الصلاة، وأخرج البخاري في صحيحه، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن.

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

 

موعد أذان العصر بالقاهرة: 4:29 م

 

موعد أذان العصر بالإسكندرية: 4:35 م

 

موعد أذان العصر بأسوان: 4:16 م

 

مواقيت الصلاة اليوم

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

القاهرة: 

• الفجر: 5:02 ص 

• الظهر: 12:55 م 

• العصر: 4:29 م 

• المغرب: 7:17 م

 • العشاء: 8:37 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 5:05 ص 

• الظهر: 1:00 م 

• العصر: 4:35 م 

• المغرب: 7:24 م 

• العشاء: 8:44 م

أسوان: 

• الفجر: 5:06 ص 

• الظهر: 12:48 م 

• العصر: 4:16 م 

• المغرب: 7:06 م 

• العشاء: 8:21م

الإسماعيلية:

• الفجر: 4:57 ص

 • الظهر: 12:51 م 

• العصر: 4:25 م 

• المغرب: 7:14 م

 • العشاء: 8:34 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، للصلاة فوائد عظيمة، وثمراتٌ جليلة، فقدها من لم يحافظ على هذه الفريضة الموقوتة، واشتملت على فوائد دينية وقلبية ونفسية واجتماعية وغيرها، ومن هذه الفوائد منها الصلاة راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد والروح، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال بن رباح رضي الله عنه: قمْ يا بلالُ فأرِحْنا بالصلاةِ.(سنن أبي داوود ).

وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرٌ فَزِع إلى الصلاة.

والصلاة نور للإنسان، ونصيبه من نور الله تعالى على قدر صلاته يستضيئ بسببه في حياته ويشعر بالرحة والصلة مع خالقه قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور.(رواه الإمام مسلم في صحيحه).

 

صلاحُ العمل على قدر صلاح صلاة العبد ففي الحديث: أوَّلُ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ الصَّلاةُ فإنْ صلَحَتْ صلَح له سائرُ عمَلِه وإنْ فسَدَتْ فسَد سائرُ عمَلِه.

ضوابط احتفاظ عضو مجلس النواب بوظيفته وفقا للقانون

تعرف على حالة فصل الموظف من عمله وفقا لقانون الخدمة المدنية

آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات

قانون العمل الجديد، 4 أشهر إجازة وضع مدفوعة الأجر للمرأة العاملة

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

