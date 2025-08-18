موعد القرعة العلنية لتخصيص شقق سكن مصر

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن موعد القرعة العلنية لتخصيص شقق ديارنا وذلك للمتقدمين وفق المدينة التي تم اختيارها والمدونة في استمارة الحجز، خلال الفترة من ١٥-٤-٢٠٢٥ إلى ١٢-٦-٢٠٢٥.

وسيتم إجراء القرعة في الصالة المغطاة رقم (1) باستاد القاهرة الدولي، وتبدأ جميع القرعات في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتعقد القرعة العلنية يوم الأحد ٢٤-٨-٢٠٢٥ لتخصيص شقق مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة.

إجراءات الحضور:



- الحضور "باستمارة الحجز أو إيصال السداد" بمقر إجراء القرعة من الساعة ٩:٠٠ صباحًا حتى الساعة١١:٠٠صباحًا طبقًا للأيام المحددة أعلاه، ووفق المدينة المدونة في استمارة الحجز.

⁠- غلق الأبواب في تمام الساعة ١١:٠٠صباحًا لبدء إجراءات القرعة العلنية.

- الحضور يقتصر على المتقدمين فقط أو من ينوب عنهم بموجب توكيل خاص.

- في حالة عدم الحضور، تقوم اللجنة بإدراج بطاقة بيانات العميل في الصناديق المخصصة لإجراء القرعة.

وأكد البنك أنه سيُسمح للراغبين في الحضور بالدخول في الموعد المحدد لكل مجموعة وفق الجدول الزمني المعلن، وعدم الحضور لا يؤثر على أحقية المتقدم في الاستفادة من نتائج القرعة أو الحصول على وحدته في حال فوزه.

- ⁠يأتي هذا القرار من منطلق حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان على مصلحة المتقدمين، وتسريع إجراءات الحجز، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد بنك التعمير والإسكان، على مدار أكثر من 46 عامًا، هو الشريك الداعم لعملاء الهيئة، ويواصل العمل على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمات الدعم والمساندة. كما سيتم الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد فور الانتهاء من جميع الأعمال التقنية، ليقدم للعملاء تجربة حجز إلكترونية متطورة وآمنة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

