موقف إمام عاشور من مواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

إمام عاشور، فيتو

كشفت الإعلامي أحمد شوبير، عن تحركات الجهاز الفني للنادي الأهلي لتجهيز لاعب إمام عاشور لاعب الفريق، للمشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد شوبير، أن إمام عاشور سيبدأ غدا الانضمام للتدريبات الجماعية للأهلي لتأهيله بشكل كامل قبل مواجهة بيراميدز، خاصة مع رغبة اللاعب في التواجد ضمن قائمة منتخب مصر خلال المعسكر الدولي المقبل.

وأضاف شوبير أن مشاركة عاشور في مباراة غزل المحلة المقبلة قد يتم تأجيلها، على أن يتم تجهيزه بشكل تدريجي ليكون في كامل جاهزيته الفنية والبدنية أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يفضل الصبر على عودته حتى لا تتجدد إصابته.

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

