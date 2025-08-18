تعليم الإسكندرية يتابع المنهج المطور لمادة العلوم للصف الأول الإعدادي

تابع الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أمس الأحد للمنهج المطور لمادة العلوم للصف الأول الإعدادي بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية باستمرار برامج التنمية المهنية للمعلمين والموجهين ومواكبة المناهج المطورة.

وذلك بحضور عبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وسحر شحاته موجه عام العلوم وعزة عبد العليم مدير إدارة التنمية المهنية مشددا على ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من فريق المدربين الذين تم تدريبهم بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر لتطبيق أحدث الاستراتيجيات ومواكبة المناهج المطورة.

وأكّد مدير المديرية أنّ التدريب يعد عنصرًا أساسيًا في تطوير القدرات البشرية وتحقيق النجاح في مختلف المجالات، فهو يساهم في تحـقيق التقدم الشخصي والمهني، ويعزز الكفاءة والإنتاجية في المؤسسات والمنظمات، ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمم، كما يعتبر عمـلية مستمرة تهدف إلى تنمية المعرفة والمهـارات وتطوير القـدرات الفردية ومواكبة التطور.

