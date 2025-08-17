تاجيل محاكمة سيدة بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي

قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تأجيل محاكمة سيدة بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتلقي تعليمات خارجية وتمويله إلي جلسة 2 نوفمبر المقبل.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة في القضية رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11679 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، أنها تولت بالاشتراك مع آخرين قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، تتبنى الدعوة لاستخدام العنف والإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، تحت غطاء ديني وأيديولوجي.

وكذلك الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم الكامل بأهدافها، تمويل الإرهاب من خلال توفير الأموال والأسلحة والمعلومات، والالتحاق بجماعة ارهابية والترويج لأفكار تنظيم داعش الارهابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.