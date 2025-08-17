تأجيل محاكمة 16 متهما بـ "خلية الهيكل الإداري" بالهرم

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة، 16 متهما، في القضية المعروفة بـ خلية الهيكل الإداري بالهرم لجلسة 22 سبتمبر للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين خلال الفترة من منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير من عام 2022، بمحافظة الجيزة، الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى جماعة ارهابية مسلحة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

