زياد برجي يستعد لطرح 4 أغان جديدة منهم أغنية مصرية

يستعد النجم اللبناني زياد برجي لطرح 4 أغان جديدة على فترات متقاربة علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغاني زياد برجي الجديدة

ومن ضمن الأغاني التي يستعد طرحها زياد برجي أغنية مصرية بعنوان ظلمتك، خاصة أن “برجي” مقل من ناحية اللهجة المصرية.

وكان قد طرح برجي، مؤخرًَا عدد من الأغاني بطريقة السينجل ومنهم أغنية لغزة.

وكان أحيا اللبناني زياد برجي حفل غنائي في مهرجان قرطاج وشهد حفله إقبالًا كبيرًا وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه

