تيسيرات جديدة من إدارة التجنيد لذوي الهمم وكبار السن بـ 3 محافظات

قامت إدارة التجنيد والتعبئة بـ القوات المسلحة بدفع عدد من اللجان الطبية التجنيدية إلى محافظات المنوفية والشرقية والغربية، وذلك بالتنسيق مع الجامعات والمدارس الفكرية الواقعة فى نطاقهم للتيسيـــر على ذوى الهمم وكبار السن، وعدم انتقالهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها.

حيث تم تجهيز أماكن أقرب ما يكون لمحل إقامتهم، ودفع لجان طبية وتجنيدية للكشف عليهم وإنهاء مواقفهم التجنيدية دون أى مشقة وبالمجان، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن.

كما تضمنت التيسيرات دفع عدد من اللجان الطبية التجنيدية إلى محل إقامة بعض الحالات غير القادرة على الحركة نظرًا لظروفهم الصحية وتم إنهاء مواقفهم التجنيدية وتسليمهم شهادات الإعفاء النهائى بدون أى مشقة فى الإنتقـــــال أو أى أعباء مادية.

وتكريمًا لأبناء مصر من ذوى الهمم وكبار السن تمت إقامة احتفالية بكل محافظة لتسليمهم شهادات الإعفاء من التجنيد، وذلك إيمانًا من دور القوات المسلحة فى دعم أبناء الوطن وإدخال البهجة والسرور عليهم.

