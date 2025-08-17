الأحد 17 أغسطس 2025
تفاصيل السيطرة على حريق التهم 500 فدان كتان بالغربية (فيديو)

حريق إلتهم محصول
حريق إلتهم محصول 500 فدان كتان

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم على حريق هائل اندلع داخل شونة كتان ضخمة بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى، استمر أكثر من 4 ساعات متواصلة، وأسفر عن خسائر مبدئية تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه.

سقوط موظف كهرباء أثناء عمله بقرية الفرستق في الغربية

9 سيارات إطفاء لإخماد حريق مصنع كتان في زفتى بالغربية

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا باندلاع النيران في شونة للكتان بالقرية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 9 سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف، مع تعزيزات أمنية لتأمين المكان.

جهود مكثفة

ورصدت عدسة "ڤيتو" مواجهة رجال الإطفاء لصعوبات بالغة في السيطرة على الحريق ، نتيجة سرعة الرياح ما أدى إلى انتشار اللهب بشكل كبير داخل المساحة التي وصلت لنحو 500 فدان، من المحصول، وبمشاركة الأهالي تمكنت القوات من تطويق النيران، ومنع امتدادها للمنازل والأراضي الزراعية المجاورة.

خسائر فادحة

التقديرات الأولية تشير إلى التهام النيران لمحصول كامل من الكتان كان جاهزًا للتصنيع والتسويق، بقيمة مالية تقارب 50 مليون جنيه ،وهو ما اعتبره المزارعون خسارة جسيمة لمجهود عام كامل.

تحقيقات ومعاينة

انتقل اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية ومدير أمن الغربية وقيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحريق ووجّه المحافظ بسرعة حصر الخسائر وتقديم تقرير عاجل.

كما باشرت النيابة العامة التحقيق وانتدبت لجنة فنية لمعاينة المكان وطلبت تقريرًا من الدفاع المدني عن أسباب الحادث.

وبفضل جهود قوات الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق ومنع كارثة أكبر فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابساته وأسبابه.

