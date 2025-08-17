تفاصيل السيطرة على حريق التهم 500 فدان كتان بالغربية (فيديو)

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم على حريق هائل اندلع داخل شونة كتان ضخمة بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى، استمر أكثر من 4 ساعات متواصلة، وأسفر عن خسائر مبدئية تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا باندلاع النيران في شونة للكتان بالقرية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 9 سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف، مع تعزيزات أمنية لتأمين المكان.

جهود مكثفة

ورصدت عدسة "ڤيتو" مواجهة رجال الإطفاء لصعوبات بالغة في السيطرة على الحريق ، نتيجة سرعة الرياح ما أدى إلى انتشار اللهب بشكل كبير داخل المساحة التي وصلت لنحو 500 فدان، من المحصول، وبمشاركة الأهالي تمكنت القوات من تطويق النيران، ومنع امتدادها للمنازل والأراضي الزراعية المجاورة.

خسائر فادحة

التقديرات الأولية تشير إلى التهام النيران لمحصول كامل من الكتان كان جاهزًا للتصنيع والتسويق، بقيمة مالية تقارب 50 مليون جنيه ،وهو ما اعتبره المزارعون خسارة جسيمة لمجهود عام كامل.

تحقيقات ومعاينة

انتقل اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية ومدير أمن الغربية وقيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحريق ووجّه المحافظ بسرعة حصر الخسائر وتقديم تقرير عاجل.

كما باشرت النيابة العامة التحقيق وانتدبت لجنة فنية لمعاينة المكان وطلبت تقريرًا من الدفاع المدني عن أسباب الحادث.

وبفضل جهود قوات الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق ومنع كارثة أكبر فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابساته وأسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.