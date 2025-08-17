تأجيل استئناف الطفل شهاب أرض الجمعية على حكم حبسه عامين

قررت محكمة مستأنف شمال القاهرة تأجيل استئناف الطفل شهاب الشهير بـ"شهاب أرض الجمعية" والذي ظهر في فيديو يتعدي على سائق سيارة ملاكي بألفاظ نابية على حكم حبسه عامين لجلسة 7 سبتمبر المقبل.

اتهامات يواجهها شهاب أرض الجمعية

ووجهت النيابة العامة إلى شهاب أرض الجمعية تهم تتعلق بالاعتداء على مواطن في مكان عام، وهي كالتالي:

الاعتداء بالضرب: شهاب يُتهم باستخدام أداة حادة (مفك) للاعتداء على المواطن، وهو فعل يُعتبر جريمة اعتداء وفقًا لقانون العقوبات. إذا ثبت أن الاعتداء نتج عنه إصابات جسدية، فإن العقوبة ستكون أشد.

التلفظ بألفاظ خادشة للحياء: تضمن الفيديو أيضًا مجموعة من الألفاظ المسيئة التي قد تندرج تحت جريمة "السب والقذف"، والتي يُمكن أن تعرض المتهم لعقوبة إذا ثبت أنها تمس كرامة الشخص الآخر أو تنتهك الآداب العامة.

إثارة الفوضى في مكان عام: بما أن الحادثة وقعت في مكان عام (طريق الأوتوستراد)، فقد يُعتبر هذا الفعل تهديدًا للنظام العام، وقد تضاف إليه تهم أخرى تتعلق بإثارة الفوضى أو تعريض حياة الآخرين للخطر.

حبس شهاب أرض الجمعية

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سائق "توك توك" بالاصطدام بسيارة أحد الأشخاص والاعتداء عليه بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

ووفق بيان، تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق "توك توك" لقيامه بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدمًا "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

القبض على سائق اصطدم بسيارة وتعدى على قائدها بطريق الأوتوستراد

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق مركبة "توك توك" - مقيم بالقاهرة)، وبحوزته (مركبة "التوك توك" والمفك "المستخدمين فى الواقعة".

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.