مصدر: وضع «طفل الجمعية» في إحدى دور الرعاية وتعليمه حرفة

قال مصدر قضائي: إن الطفل الذي يدعى شهاب والمشهور بـ شهاب الجمعية والذي ظهر في فيديو يتعدي على سائق سيارة ملاكي بألفاظ نابية والصادر ضده حكم بالحبس عامين وإيداعه دار الرعاية أمامه فرصة قضائية جديدة.

وأضاف المصدر أنه من حق الطفل الاستئناف على الحكم الصادر ضده في غضون 60 يوما من استلام الصيغة التنفيذية لحكم أول درجة.

وأوضح المصدر أن الطفل سيوضع في دار رعاية اجتماعية يشرف عليها أخصائيون وسيقوم بتعلم حرفة فضلا عن تقويم سلوكه وإعادة تاهيله.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سائق "توك توك" بالاصطدام بسيارة أحد الأشخاص والاعتداء عليه بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

ووفق بيان، تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق "توك توك" لقيامه بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدمًا "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق مركبة "توك توك" - مقيم بالقاهرة)، وبحوزته (مركبة "التوك توك" والمفك "المستخدمين فى الواقعة".

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