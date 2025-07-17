الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر: وضع «طفل الجمعية» في إحدى دور الرعاية وتعليمه حرفة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قال مصدر قضائي: إن الطفل الذي يدعى شهاب والمشهور بـ شهاب الجمعية والذي ظهر في فيديو يتعدي على سائق سيارة ملاكي بألفاظ نابية والصادر ضده حكم بالحبس عامين وإيداعه دار الرعاية أمامه فرصة قضائية جديدة. 

وأضاف المصدر أنه من حق الطفل الاستئناف على الحكم الصادر ضده في غضون 60 يوما من استلام الصيغة التنفيذية لحكم أول درجة. 

وأوضح المصدر أن الطفل سيوضع في دار رعاية اجتماعية يشرف عليها أخصائيون وسيقوم بتعلم حرفة فضلا عن تقويم سلوكه وإعادة تاهيله.

حبس شهاب أرض الجمعية

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سائق "توك توك" بالاصطدام بسيارة أحد الأشخاص والاعتداء عليه بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة. 

ووفق بيان، تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق  "توك توك" لقيامه بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدمًا "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق مركبة "توك توك" - مقيم بالقاهرة)، وبحوزته (مركبة "التوك توك" والمفك "المستخدمين فى الواقعة". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: إحالة ضابطي شرطة للتحقيق لتجاوزهما بحق مواطنين في الشرقية.. حبس شهاب صاحب فيديو واقعة "أرض الجمعية" سنتين.. وتأييد براءة الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم

حبس شهاب صاحب فيديو واقعة "أرض الجمعية" سنتين بتهمة الاعتداء على مواطن بمفك

"ملحمة استرداد طابا".. مفيد شهاب: من حق الشعوب أن تحتفل بانتصاراتها وتقدمها للأجيال الحديثة.. رئيس جامعة القاهرة: قضية طابا لم تكن مجرد خلاف حدودي بل كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة

الأكثر قراءة

التصديق أو الرفض، تطورات أزمة قانون الإيجار القديم عقب قرار الرئيس بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

لأول مرة، الخطيب يشارك في مسلسل تليفزيوني استجابة لطلب نبيل الحلفاوي

أبي أحمد يكذب ورسائل حاسمة من السيسي وترامب، آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة جديدة بشأن أزمة وسام أبو علي

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

المزيد

انفوجراف

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأوجاع والآلام

ما المراد من قوله تعالى «ولا تجسسوا»؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم أكل الكحك في المنام وعلاقته بالاستقرار العائلي

المزيد
الجريدة الرسمية