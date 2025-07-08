الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رامي جمال: عمرو دياب لا يُنافس وأتشرف إنه ياخد مني التريند (فيديو)

رامي جمال وعمرو دياب،
رامي جمال وعمرو دياب، فيتو

احتفل الفنان رامى جمال، بصدور ألبومه الجديد "محسبتهاش"، خلال وجوده في برنامج "أجمد7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، عبر إذاعة نجوم fm. 

وتحدث رامي جمال خلال اللقاء عن ألبومه الجديد، كما تطرق إلى الجدل الذي أثير حول طرحه ألبومه قبل ثلاثة أيام فقط من طرح عمرو دياب لألبومه الجديد “ابتدينا". 

رامي جمال: عمرو دياب لا ينافس  

وقال رامي جمال: “مبدئيا خليني أقول للهضبة مبروك.. مش هقعد أمجد في عمرو دياب لكن بقول إني من الناس اللي بتحبه وبتسمعه.. لا أفكر أبدا في فكرة المنافسة.. في الآخر عمرو دياب لا ينافس.. عمرو دياب خلاص حفر تاريخ أسطوري.. وعشان تتكلم في موضوع المنافسة دا محتاج 40 أو 50 سنة تنجحيهم وبعدها الجمهور يقرر". 

وتابع: “بس أصلا انت مش من جيله عشان تتقارن بيه.. ثانيا حابب أوضح للجمهور حاجة.. أنا واحد من جمهور عمرو دياب المتعصب.. لان في جمهور تاني بيحب المزيكا فبيسمع رامي وبيسمع عمرو دياب”. 

تريند الموسيقى في يوتيوب 

وأضاف رامي جمال: “أنا طرحت ألبومي يوم 1 يوليو اه كنت متصدر تريند يوتيوب رقم 1 و2 و3.. نزل عمرو دياب بعدها بأربع أيام خد مني رقم 1 و2 و3 وبقيت أنا 4 و5 و6.. ليا كل الشرف إن اللي خد مني تريند المزيكا باعتبره صاحب الشغلانة دي والأسطورة الحية اللي موجودة في العصر اللي احنا فيه”. 

وأردف: “قاعد لما ألبومي نزل وبشوف انه بياخد المكان اللي أنا أصلا عيني ممكن توجعني لو مشوفتوش بياخده”. 
 

ألبوم رامي جمال الجديد 

وكان رامي جمال طرح مؤخرا ألبوم محسبتهاش وحقق نجاحا كبيرا.

ويضم ألبوم رامي جمال  محسبتهاش 15 أغنية، هي: تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كأنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف، غبت ليه، مالي بس، هات حضن، ماطلعتش جدع، كلام عيب يتحكي، بُعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، تيجي نرجع، قبلت التحدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رامي جمال يحتفل بألبومه الجديد رامي جمال الفنان رامي جمال ألبوم رامي جمال عمرو دياب

الأكثر قراءة

النيابة العامة تستمع لأقوال المصابين فى حريق سنترال رمسيس وتكشف تفاصيل جديدة

مرافعة تاريخية، النيابة لـ فتيات العنب خلال محاكمة سائق التريلا: لن نترك دماؤكن بغير عدالة (فيديو)

سنترال رمسيس وحريقه!

حريق هائل في مصنع فوم بدمياط الجديدة وسيارات الإطفاء تهرع إلى المكان (صور)

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

مظاهر الحزن والندم على وجه سائق التريلا المتسبب في مقتل 18 فتاة خلال محاكمته (فيديو)

كارثة إثيوبية جديدة، فيضانات جارفة من مرتفعات أديس أبابا تهدد السودان

الحكومة في مرمى نيران النواب بعد حريق سنترال رمسيس

خدمات

المزيد

الخارجية الإيرانية تنفى تقديم أى طلب لعقد لقاء مع الجانب الأمريكى

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد الاتفاق على تجديد عقده.. أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العورة في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

أفضل 5 أعمال في الأشهر الحرم

الجامع الأزهر: الهجرة النبويَّة تحوُّل شامل في البناء الإنساني والتأسيس الحضاري

المزيد
الجريدة الرسمية