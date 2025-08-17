الأحد 17 أغسطس 2025
فيريرا يتابع إصابة دونجا وتقريرا عنه

دونجا، فيتو
دونجا، فيتو

أكد مصدر بنادي الزمالك أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، طلب من الجهاز الطبي إعداد تقرير شامل عن إصابة نبيل عماد “دونجا” التي تعرض لها خلال مواجهة المقاولون العرب الأخيرة.

ويسعى فيريرا للاطمئنان على حالة اللاعب ومعرفة مدى جاهزيته للفترة المقبلة، خاصة في ظل حاجة الفريق لكل العناصر الأساسية قبل المباريات الحاسمة.

على جانب آخر، أعلن بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، عن نجاح إدارة النادي في تجديد تعاقد لاعب فريق 2007، حسام عاشور التقي لمدة خمس سنوات جديدة، ليستمر مع القلعة البيضاء حتى عام 2030. 

حسام عاشور يجدد 
حسام عاشور يجدد حتى عام 2030، فيتو

وأكد بدر أن عاشور يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين، وأن النادي يثق في قدراته ويعول عليه كثيرًا في المستقبل.

أحمد لملوم يستمر مع الزمالك 3 مواسم

وفي إطار حرص الزمالك على الحفاظ على نجوم قطاع الناشئين، تم أيضًا تجديد عقد أحمد لملوم، مدافع فريق 2009، لمدة ثلاثة مواسم قادمة. 

وأوضح بدر أن لملوم يمتلك إمكانيات دفاعية قوية، ويُعد من الأعمدة الأساسية في فريقه.

تطوير شامل لملاعب الناشئين

وفي سياق متصل، أشار بدر إلى أن مشروع تطوير ملاعب الناشئين يسير بخطى ثابتة، مؤكدًا أن الأعمال الإنشائية والتجديدات ستنتهي نهاية الشهر الجاري.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لتوفير بيئة تدريبية مميزة تساهم في تنمية مهارات اللاعبين الشباب.

دعم مستمر لقطاع الناشئين

وأكد بدر في ختام تصريحاته أن مجلس إدارة النادي يضع قطاع الناشئين على رأس أولوياته، نظرًا لأهميته في بناء مستقبل الفريق الأول للزمالك.

