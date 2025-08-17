فيريرا يبدأ تصحيح أخطاء لاعبي الزمالك في لقاء المقاولون

أوضح مصدر في نادي الزمالك أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا طلب من جهازه المعاون إعداد تقرير فني عن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة المقاولون العرب.

وجاء طلب فيريرا في إطار سعيه لتصحيح السلبيات التي ظهرت في الأداء لتفادي تكرارها في المباريات القادمة، خصوصًا مع اقتراب الفريق من مراحل حاسمة في الموسم.

على جانب آخر، أعلن بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لفيتو، عن نجاح إدارة النادي في تجديد تعاقد لاعب فريق 2007، حسام عاشور التقي لمدة خمس سنوات جديدة، ليستمر مع القلعة البيضاء حتى عام 2030.

حسام عاشور يجدد

وأكد بدر أن عاشور يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين، وأن النادي يثق في قدراته ويعول عليه كثيرًا في المستقبل.

أحمد لملوم يستمر مع الزمالك 3 مواسم

وفي إطار حرص الزمالك على الحفاظ على نجوم قطاع الناشئين، تم أيضًا تجديد عقد أحمد لملوم، مدافع فريق 2009، لمدة ثلاثة مواسم قادمة. وأوضح بدر أن لملوم يمتلك إمكانيات دفاعية قوية، ويُعد من الأعمدة الأساسية في فريقه.

تطوير شامل لملاعب الناشئين

وفي سياق متصل، أشار بدر إلى أن مشروع تطوير ملاعب الناشئين يسير بخطى ثابتة، مؤكدًا أن الأعمال الإنشائية والتجديدات ستنتهي نهاية الشهر الجاري.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لتوفير بيئة تدريبية مميزة تساهم في تنمية مهارات اللاعبين الشباب.

دعم مستمر لقطاع الناشئين

وأكد بدر في ختام تصريحاته أن مجلس إدارة النادي يضع قطاع الناشئين على رأس أولوياته، نظرًا لأهميته في بناء مستقبل الفريق الأول للزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.