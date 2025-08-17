"كانوا راجعين من زفة فرح".. محافظ الأقصر يعزي أسر ضحايا حادث الطود

قدّم المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا والمصابين، في أعقاب الحادث الأليم الذي وقع بمدينة الطود مساء أمس أثناء عودة عدد من الأهالي من حفل زفاف عروسين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكان مركز ومدينة الطود، جنوب محافظة الأقصر، قد شهد مساء أمس حادث سير أثناء احتفالية زفاف، أسفر عن مصرع 4 من الشباب وإصابة 5 آخرين، معظمهم من أبناء قرية العديسات قبلي التابعة لمركز الطود.

اصطدام دراجتين ناريتين بسيارة ملاكي

الحادث وقع جراء اصطدام دراجتين ناريتين بسيارة ملاكي، وجرى نقل المصابين والوفيات إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ومن المقرر أن يشيع أهالي مركز الطود جنوب الأقصر جنازة أبنائهم الأربعة إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة عقب صلاة الظهر اليوم الأحد.

ضحايا حادث زفة الفرح بالطود في الأقصر، فيتو

