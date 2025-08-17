التنمية المحلية: إزالة 4623 حالة تعدٍّ لمخالفات متنوعة بالمحافظات

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم، بشأن النتائج التى حققتها المحافظات خلال تنفيذ الأسبوع الأول للموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتي نفذت في الفترة من 9 أغسطس 2025 وحتي 15 أغسطس 2025 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

وأشار التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية إلى تنفيذ إزالة لعدد 4623 مخالفة سواء بالبناء أو بالزراعة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص الموقف التنفيذى لإزالة التعديات على أملاك الدولة، فقد نجحت المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون في إزالة عدد 695 حالة تعدى بالبناء على الأراضى أملاك الدولة بمساحة 557196 م2،، كما تم إزالة عدد 905 حالة تعدى بالزراعة على الأراضى أملاك الدولة بمساحة 35164 فدان.

الموقف التنفيذى لإزالة مخالفات البناء (المتغيرات المكانية)

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذى لإزالة مخالفات البناء (المتغيرات المكانية) فقد تم إزالة عدد 1631 متغير مكانى غير قانونى بالبناء على مساحة 130115 م2،، كما تم إزالة عدد 168 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة على مساحة 5 فدان.

وحول الموقف التنفيذى لإزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إزالة عدد 1224 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة 36 فدان، مؤكدة علي وجود تنسيق كامل مع لجنة استرداد أراضى الدولة والمحافظات ومديريات الأمن، وجهات الولاية المعنية وعلي رأسها مديريات الزراعة ، وذلك لضمان إنجاز عمليات الإزالة وتحقيق المستهدف بكل حزم.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة يتابع يوميًا أعمال الإزالة بالتنسيق مع المحافظات، للتغلب على أي معوقات، مشيرة إلي أهمية

تضافر جهود المحافظات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 27 وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن الموجة الـ27 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، كالتالى: المرحلة الأولى خلال الفترة من 9 /8/2025 وحتى 22/8/2025 والمرحلة الثانية خلال الفترة من 30/8/2025 وحتى 26/9/2025 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 /10/2025 وحتى 24/10/2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.