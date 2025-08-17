الأحد 17 أغسطس 2025
"درويش" يتخطى حاجز الـ2 مليون جنيه في أول أيام العرض بالسينمات

تصدر فيلم “درويش”، من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، أمس السبت، إيرادات شباك تذاكر دور العرض المصرية، وذلك في أول أيام عرضه بالسينمات. 

وبلغت إيرادات الفيلم بالسينمات أمس 2.356.197  ليأتي في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية. 

 تدور أحداث فيلم درويش في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذو شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب.

فيلم "درويش" من تأليف الكاتب وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم الفيلم فريقًا من النجوم، على رأسهم الثنائي: عمرو يوسف ودينا الشربيني، كما يشارك في البطولة كل من: تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، بالإضافة إلى الفنان هشام ماجد.

