الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سائق بتهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة في عين شمس

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح عين شمس تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شخص أجنبي مما أدى إلى مصرعه، بمنطقة عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيق.

وجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالقتل الخطأ والقيادة برعونة وإهمال وعدم الالتزام بلوائح المرور وتعاطي مخدر الحشيش.

وكانت مباحث قسم شرطة  عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصرع أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

ضبط قائد سيارة صدم شخص أجنبي وتسبب في وفاته بعين شمس 


وعقب الانتقال والفحص تبين أن الشخص الأجنبي كان يسير بالطريق محل البلاغ عندما اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو عاطل لا يحمل أي تراخيص، ومقيم بدائرة القسم ذاته.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وعلل هروبه خوفًا من المساءلة القانونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها لضمان تحقيق العدالة وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح عين شمس عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في حادث المطاردة على طريق الواحات (صور)

مصرع سائح روسي وإصابة آخر في حادث سير على طريق شرم الشيخ

الأكثر قراءة

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

قبل زيادتها في سبتمبر، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار في أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلى

آخر تطورات أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads