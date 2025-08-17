انفجارات عنيفة تهز صنعاء وإعلام يمني يتحدث عن غارات إسرائيلية (فيديو)

هزت انفجارات عنيفة، فجر اليوم الأحد، أرجاء العاصمة اليمنية صنعاء، وسط أنباء عن ضربة إسرائيلية نفذها الطيران الإسرائيلي ضد جماعة الحوثي.

إعلام يمني: غارات جوية إسرائيلية استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب #صنعاء #اليمن pic.twitter.com/zkbBGo64Nl — برق نيوز (@barqnewskw) August 17, 2025

وقالت مصادر يمنية إن انفجارًا عنيفًا وقع في محطة كهرباء "حزيز" جنوب صنعاء، تزامن مع شن غارتين جويتين إسرائيليتين على المنطقة.



