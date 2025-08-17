الأحد 17 أغسطس 2025
خارج الحدود

انفجارات عنيفة تهز صنعاء وإعلام يمني يتحدث عن غارات إسرائيلية (فيديو)

الانفجار في محطة
الانفجار في محطة كهرباء صنعاء

هزت انفجارات عنيفة، فجر اليوم الأحد، أرجاء العاصمة اليمنية صنعاء، وسط أنباء عن ضربة إسرائيلية نفذها الطيران الإسرائيلي ضد جماعة الحوثي.

وقالت مصادر يمنية إن انفجارًا عنيفًا وقع في محطة كهرباء "حزيز" جنوب صنعاء، تزامن مع شن غارتين جويتين إسرائيليتين على المنطقة.
 

