5 عمالقة للمجود ومصطفى إسماعيل يغرد منفردا بالمرتل، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
تلاوات القرآن المجود اليوم الأحد
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الانفطار/ الفجر/ البلد 28ق.
18:54 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى مريم/ الحاقة 40ق.
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود عبد الحكم وماتيسر من سورة المؤمنون 45ق.
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة طه 44ق.
03:35(قبل الفجر) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الأحزاب 30 ق
تلاوات المصحف المرتل ليوم الأحد:
الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور - النور - الفرقان - الشعراء ومدة التلاوة / 29 ق .
الساعة / 08:40 / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة - الشعراء ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتى - النمل - القصص ومدة التلاوة / 31 ق.
/ الساعة / 10:46تلاوة للقارئ / مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورة - القصص ومدة التلاوة / 31 ق.
الساعة / 11:18 / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتى - العنكبوت والروم ومدة التلاوة / 29 ق.
الساعة / 11:50 / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور الروم - لقمان - السجدة ومدة التلاوة / 31 ق.
الساعة / 13:39 / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتى السجدة - الأحزاب ومدة التلاوة / 31 ق.
الساعة / 15:08 / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور الأحزاب - سبأ - فاطر ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة / 17:25 / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتى فاطر - يس ومدة التلاوة / 31 ق .
الساعة / 17:56 / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سور يس - الصافات - ص ومدة التلاوة / 28 ق.
الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتى ص - الزمر ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة / 02:32 / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتى الزمر - غافر ومدة التلاوة / 29 ق.
الساعة / 03:03 / تلاوة للقارئ مصطفى اسماعيل / ما تيسر من سورتى غافر- فصلت ومدة التلاوة / 30 ق.
فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدورى في الساعة 19:54.
- والتلاوة من من آية 36 سورة غافر إلى آية 34 سورة فصلت تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 36.30
فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة 21:19
- والتلاوة من سورة غافر من آية 41 إلى آية 17 من سورة فصلت تسبقها تقدمة الشيخ / محمود برانق ومدة التلاوة ٢١ ق
أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة 01:53 تلاوة للقارئ أحمد نعينع / من سورة العلق حتى ختام سورة الناس & دعاء ختم القرآن / 20 ق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا