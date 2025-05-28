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ثقافة وفنون

عظماء دولة التلاوة، هؤلاء يزينون إذاعة القرآن الكريم في أول أيام شهر ذي الحجة

محمد رفعت، فيتو
محمد رفعت، فيتو

 تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، غزة ذي الحجة  1446 هـ عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:


تلاوات القرآن المجود يوم الأربعاء غرة ذو الحجة

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة الشعراء  30ق.


19:05 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان  وما تيسر من سورة فاطر 44 ق.


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة النساء 45 ق.


024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة النور 45 ق.


02:52 (قبل الفجر) للشيخ  محمود محمد رمضان  وما تيسر من سورتى الحجرات.


تلاوات المصحف المرتل ليوم الأربعاء 

أما تلاوات المصحف المرتل لليوم الأربعاء تكون  ومواقيت إذاعتها كالتالي:

الساعة / 06:00  تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى - يونس - أول هود ومدة التلاوة / 30  ق.

 
الساعة / 08:54  تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة - هود ومدة التلاوة / 30 ق.

 
الساعة  10:00  تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى - هود - أول يوسف ومدة التلاوة / 29 ق.


 الساعة  10:45  تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل  ما تيسر من سورتى -  يوسف - أول الرعد ومدة التلاوة / 30  ق.

 
الساعة  11:17  تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى - الرعد - إبراهيم ومدة التلاوة / 31  ق.

 
الساعة 13:32  تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور - إبراهيم - الحجر - النحل ومدة التلاوة / 29  ق.

 
الساعة  15:08  تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة - النحل ومدة التلاوة / 30  ق.

 
الساعة  01:00 تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى - النحل الإسراء ومدة التلاوة / 30  ق.

 
 الساعة  02:20 تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى -  الإسراء - الكهف ومدة التلاوة / 30  ق.

 
الساعة  04:51  تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورة - الكهف ومدة التلاوة / 29  ق.


الساعة  05:23  تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى مريم - أول طه ومدة التلاوة / 29 ق.

 

و الختمة المرتلة  فتذاع في الساعة 01:48  تلاوة للشيخ علي حجاج السويسي / من الآية 27 من سورة فاطر وحتى الآية 47  من سورة الصافات /  29:20 ق.

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