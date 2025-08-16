مهرجان الإسكندرية المسرحي يعلن العروض المشاركة في دورته الـ 15

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي “مسرح بلا إنتاج” عن قائمة العروض المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الخامسة عشر.

يقام المهرجان على مسارح الإسكندرية المختلفة في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل، وذلك تحت قيادة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان.

وأعلنت لجنة المشاهدة عن قائمة العروض المصرية التي وقع عليها الاختيار والتي جاءت كالتالي:

اولًا - العروض الأساسية الوحش – إخراج: محمد عادل النجار والأولاد الطيبون يستحقون العطف – إخراج: محمد أيمن

- الأخوة كرامازوف – إخراج: عبدالرحمن محسن والمطبخ – إخراج: أحمد علاء علي

ثانيًا - عروض قيد الانتظار: جرارين السواقي – إخراج: زياد هاني تآخر ساعة قبل النوم – إخراج: أحمد عادل



وضمت لجنة المشاهدة في عضويتها كل من الفنان السعيد قابيل، الفنان أحمد جابر الفنانة مشيئة رياض، الفنان غانم المصري والفنان أنس النيلي.

وأكد الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، أنه فى كل دورة من دورات المهرجان يصبح التحدى أكبر والمهمة تزداد صعوبة، خاصة فى ظل النجاح الذى يحققه المهرجان بفضل الله ثم جهود شباب الإسكندرية المتفانى فى خدمة المهرجان دون انتظار أي مقابل، وذلك نظرا لحبهم فى التجربة واجوائها المليئة بالمتعة والخبرات المختلفة.

وأضاف لذلك نسعى جاهدين للإرتقاء بالمستوى قدر المستطاع خاصة بعد تصنيف المهرجان كواحد من أهم المهرجانات المسرحية الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، رغم قلة الدعم والإمكانيات، ولكن كعادتنا لا نستسلم للعقبات التى اعتدنا عليها منذ أولى دورات المهرجان حتى آخر دوراته، لأننا نعتبره عيد سكندري يجمع كل عشاق المسرح من مختلف الدول على أرض عروس البحر المتوسط.

وقال: نتمنى أن يجد المهرجان ما يستحقه من الدعم أسوة ببقية المهرجانات الدولية، لأن الصورة فى النهاية تتعلق بمصر حفظها الله وأدام عليها الريادة فى مختلف المجالات السياسية والثقافية والرياضية.

