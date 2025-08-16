السبت 16 أغسطس 2025
رياضة

الدوري الممتاز، تعادل سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب في الشوط الأول

الزمالك
الزمالك

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك مع المقاولون العرب بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة.

وتبادل الفريقان إهدار الفرص خلال الشوط الأول دون الوصول للشباك ووسط هتافات قوية لجماهير الزمالك التي حضرت بقوة للمباراة.

بعدها حاول الزمالك عن طريق عدي الدباغ وناصر ماهر خطف هدف أول دون جدوى فيما تلقى عبد الله السعيد بطاقة صفراء مع نهاية الشوط الأول

وشهد اللقاء حضور محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك المعتزل من المدرجات لمساندة الفارس الأبيض.

وأعلن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم السبت، على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

آدم كايد.

عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق  ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وخوان ألفينا بيزيرا وعبد الحميد معالي  وعمرو ناصر وناصر منسي.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎+ 20 E تشكيل الشكبل العبارأء محمد صبحي عمر جابر محمود الونش حسام عبد المجيد محمود بنتایج نبيل دونجا محمد شحاتة ناصر ماهر عبد الله السعيد آدم كايد عدي الدباغ البدلاء TITLED MOSTTITLED MOST 20TH NTHE 2ΟΤΗ IN CENTURY CEN عواد -مصدق سيف ايشو جمفر H خوان ألفينا معالي محمد دإسماعيل عمرو ناصر ناصر ملسي CocaCola seven Regina ONIRO DEVELOPMENTS TiLe‎'‎‎

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب 

وتضم قائمة الزمالك كلًّا من:

محمد عواد.
محمد صبحي.
محمود الشناوي.
عمر جابر.
محمود حمدي الونش.
حسام عبد المجيد.
محمد إسماعيل.
محمود بنتايج.
صلاح مصدق.
نبيل عماد دونجا.
محمد شحاتة.
سيف جعفر.
خوان ألفينا بيزيرا.
آدم كايد.
أحمد عبد الرحيم "إيشو".
عبد الله السعيد.
ناصر ماهر.
عبد الحميد معالي.
عدي الدباغ.
ناصر منسي.
عمرو ناصر.
أحمد شريف.

واستبعد الجهاز الفني كلا من، محمود جهاد لإصابته بإجهاد عضلي وأحمد ربيع بسبب خضوعه للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، والأنجولي شيكو بانزا بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، وتم الاتفاق بين الجهازين الطبي والفني على إراحة اللاعب بسبب تلاحق المباريات.

