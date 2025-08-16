السبت 16 أغسطس 2025
رياضة

في حواره لـ فيتو قبل رحيله.. حنفي هليل يروي كواليس مباراة "لحظة العبور"1973

حنفي هليل
حنفي هليل

رحل عن عالمنا حنفي هليل، نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. 

حنفي هليل لم يكن مجرد لاعب بارز  فقط، بل كان شاهدا على لحظات تاريخية عاشتها الكرة المصرية، أبرزها مباراة غزل المحلة والطيران الشهيرة في أكتوبر 1973، والتي عرفت بـ"مباراة لحظة العبور"، تزامنا مع انتصارات الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة.

وفي آخر حوار أجراه مع فيتو قبل وفاته، روى هليل كواليس المباراة الشهيرة التي جمعت الغزل مع نادي الطيران في الدوري الممتاز، في نفس توقيت انطلاق حرب أكتوبر المجيدة في السادس من أكتوبر 1973.

مباراة غزل المحلة والطيران 

ومع انطلاق ساعة الصفر أطلق الحكم إبراهيم الجويني صافرة انطلاق لقاء غزل المحلة ونادي الطيران، وبعد عدة دقائق من المباراة زلزلت هتافات جمهور المحلة جنبات الملعب بكلمة " طيران طيران " إيذانًا ببدء الضربة الجوية للطيران المصري، ضمن خطة العبور واسترداد الأرض.

وسادت حالة من الذهول جميع من في أرضية الملعب، لعدم فهم ما يحدث بسبب هتاف الجمهور المحلاوي للطيران، وبين شوطي اللقاء علم جميع اللاعبين بانطلاق حرب أكتوبر المجيد.

 

تصريحات حنفي هليل

وسرد لنا الكابتن حنفي هليل نجم غزل المحلة السابق في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أحداث تلك اللحظات خلال الأسطر القادمة:

وكان الراحل حنفي هليل تحدث قائلًا " في يوم السادس من أكتوبر كان لدينا مباراة في الجولة الخامسة من الدوري أمام فريق الطيران علي ملعب نادي الترسانة في الساعة الثانية ظهرًا، وكانت الأمور طبيعية للغاية ولا يوجد أي بوادر للحرب ".

وتابع " انطلقت المباراة في تمام الثانية ظهرًا بالدقيقة وأثناء اللقاء كانت النتيجة مازالت صفر صفر، وكنا نقدم أداء قويا جدًا ثم تفاجأنا بهتاف جمهور المحلة لفريق الطيران، وسط حالة من ذهول جميع اللاعبين والجهاز الفني ".

وأكمل " مع نهاية الشوط الأول الجميع تسأل ماذا يحدث ثم علمنا بأخبار عبور قواتنا المسلحة قناة السويس، وعمت حالة من الفرح الكبيرة علي الجميع بلا استثناء داخل غرفة خلع الملابس ".

وواصل " ثم توجهنا إلي الملعب لبداية الشوط الثاني لكن بعد بضع دقائق قام الحكم بإلغاء المباراة، بعد إذاعة بيان القوات المسلحة بنشوب الحرب وعبور قناة السويس ".

واختتم " إقامة المباريات بشكل طبيعي في توقيتاتها وخاصة مباراة المحلة والطيران أحد أعظم الأساليب التي استخدمتها القيادة العسكرية بقيادة محمد أنور السادات ولا تقل أهمية عما حدث في المعركة.

