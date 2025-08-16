السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رئيس القطاع الديني بـ المتحدة: مصر دولة تلاوة وحفظ وتجويد القرآن الكريم

الدكتور يوسف عامر،
الدكتور يوسف عامر، فيتو

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر هي دولة تلاوة القرآن الكريم وتجويده وحفظه وتفسيره من خلال الأزهر الشريف وعلمائه، مؤكدًا أن التجربة الحالية لتطبيق مصر قرآن كريم تعتبر وسيلة من وسائل حفظ كتاب الله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان مني عبدالغني ومها بهنسي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت على إطلاق قناة "مصر قرآن كريم" كخطوة أولى، ثم أطلقت تطبيق "مصر قرآن كريم" الذي يتيح الاستماع للبث المباشر، ويقدم خدمة تعليم قراءة وحفظ القرآن الكريم من خلال المصحف المعلم للشيخ الحصري، معتبرًا ذلك تجربة فريدة من نوعها.

 

47 قارئا مصريا

 

وصرح بأن التطبيق يتيح الاستماع للقرآن الكريم مرتلا أو مجودا بأصوات 47 قارئا مصريا معتمدا في الإذاعة المصرية، موضحًا أن الهدف هو الحفاظ على القرآن الكريم كتابة وصوتا وتلاوة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القطاع الديني بالشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قنوات الشركة المتحدة قناة الناس

مواد متعلقة

رئيس الأعلى للإعلام يستقبل رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، موقف مرموش

امتداد حريق مخزن ببولاق أبو العلا للطابق الثاني والحماية المدنية تواصل جهود الإطفاء (صور)

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads