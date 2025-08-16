رئيس القطاع الديني بـ المتحدة: مصر دولة تلاوة وحفظ وتجويد القرآن الكريم

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر هي دولة تلاوة القرآن الكريم وتجويده وحفظه وتفسيره من خلال الأزهر الشريف وعلمائه، مؤكدًا أن التجربة الحالية لتطبيق مصر قرآن كريم تعتبر وسيلة من وسائل حفظ كتاب الله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان مني عبدالغني ومها بهنسي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت على إطلاق قناة "مصر قرآن كريم" كخطوة أولى، ثم أطلقت تطبيق "مصر قرآن كريم" الذي يتيح الاستماع للبث المباشر، ويقدم خدمة تعليم قراءة وحفظ القرآن الكريم من خلال المصحف المعلم للشيخ الحصري، معتبرًا ذلك تجربة فريدة من نوعها.

47 قارئا مصريا

وصرح بأن التطبيق يتيح الاستماع للقرآن الكريم مرتلا أو مجودا بأصوات 47 قارئا مصريا معتمدا في الإذاعة المصرية، موضحًا أن الهدف هو الحفاظ على القرآن الكريم كتابة وصوتا وتلاوة.

