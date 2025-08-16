لليوم الثاني.. انطلاق دورى المقاهي للطاولة والدومينو فى الإسكندرية

انطلق اليوم الثاني على التوالي من دورى القهاوى للطاولة والدومينو فى أحد المقاهي الشهيرة بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية.

الإسكندرية تطلق صافرة البداية لأول "دوري القهاوي" للطاولة والدومينو

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم انطلاق فعاليات الدورة الأولى من دوري القهاوي للألعاب الترفيهية (الطاولة – الدومينو)، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وبالتنظيم المشترك بين محافظة الإسكندرية والإتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وبإشراف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

المباراة الإفتتاحية أقيمت في وسط حضور جماهيري كبير من رواد القهاوي ومحبي الألعاب الشعبية، إيذانًا ببدء المنافسات التي تستمر حتى 5 سبتمبر 2025 على مستوى جميع أحياء الإسكندرية.



يهدف الدورى إلى إحياء الأجواء الشعبية وروح المنافسة بين أهالي الإسكندرية، وتشجيع جميع الأعمار على المشاركة في أنشطة تجمع بين المتعة والتراث، ودعم الرياضات الشعبية التي تمثل جزءًا من الهوية المصرية،الفئة المستهدفة: مفتوح للرجال والسيدات من جميع الأعمار.

الجوائز المالية: بإجمالي 250 ألف جنيه موزعة بالتساوي بين اللعبتين المركز الأول: 50 ألف جنيه المركز الثاني: 30 ألف جنيه والمركز الثالث: 15 ألف جنيه من الرابع حتى العاشر: 5 آلاف جنيه لكل متسابق

وقد صرح العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف:إن إطلاق النسخة الأولى من دوري القهاوي للطاولة والدومينو بمحافظة الإسكندرية يُعد نقلة نوعية في دعم الرياضات الشعبية التي تمثل جزءًا أصيلًا من تراثنا المصري.

وأوضح، أن هذه البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل رسالة تؤكد حرص الدولة على التواجد في قلب المجتمع، وتقديم فعاليات ترفيهية وثقافية تعزز روح الانتماء، وتجمع مختلف الأعمار في أجواء من التفاعل الإيجابي والتواصل الإنساني.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستفتح آفاقًا جديدة لإحياء الموروث الشعبي بروح عصرية تتناسب مع مكانة الإسكندرية كمحافظة رائدة في الابتكار والتنظيم."

