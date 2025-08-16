الإسكان تطرح وحدات تجارية وخدمية للبيع بالمزاد العلني، 10 سبتمبر المقبل

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد العلني.

وتطرح بمدينة العبور الجديدة 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 20 – 40 مترا مربعا وذلك بالحي الرابع عشر بالمدينة.

وتعقد جلسة المزاد يوم 10 سبتمبر المقبل.

وكان قد تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال مرافق المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة، بجانب متابعة مخطط تنمية منطقة غرب رأس الحكمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة الجديدة.

وتابع المهندس شريف الشربيني خلال الجولة الأعمال الجارية بالطرق والمرافق والكهرباء لقطع الأراضي البديلة في منطقة شمس الحكمة، واستمع إلى شرح عن الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال التي تشمل تصميم وتنفيذ أعمال الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة وتتمثل في مشروعات (مياه - حريق ري - صرف صحي - صرف مطر)، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة، بجانب تنفيذ مدرسة تجريبي بالمنطقة.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، لمتابعة مخطط تنمية غرب رأس الحكمة والمزمع إقامته على مساحة ٩٣ ألف فدان وبواجهة شاطئية ١٠ كم ويهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المتبقية بمنطقة شمس الحكمة خاصة المدرسة التي يتم تنفيذها لدخولها الخدمة وتشغيلها، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعات حضارية.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مستهل جولته التفقدية اليوم، اجتماعا بمقر جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، والتي تشمل (مدينة رأس الحكمة الجديدة"شمس الحكمة" – غرب رأس الحكمة حتى سملا وعلم الروم – التجمع العمراني غرب الضبعة )، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربي.

وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن موقف الأعمال بالمرحلة الأولى بمنطقة رأس الحكمة الجديدة، والمشروعات الجارية بالمنطقة، ومنها منظومة مياه الشرب والري والفندق والمكاتب الإدارية، وموقف تسليم الأراضي، بجانب استعراض مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بالمرحلة العاجلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والتي تشمل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، والكهرباء، وإنشاء سور المقابر المجمعة والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث ستشتمل المنطقة البديلة وفقًا للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

كما تابع وزير الإسكان، مستجدات موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة التجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، شاملة الأراضي البديلة لأصحاب التواجدات، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمشروع شاملة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تم وجار الانتهاء من تنفيذها، والطرق، والكهرباء والمباني الخدمية، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بدفع الأعمال للانتهاء من مشروعات المرافق لسرعة تنمية الساحل الشمالي الغربي، وتوفير كافة الخدمات لمناطق التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وإعداد تقارير دورية بموقف المشروعات بكافة أنواعها وتوحيد وتضافر كافة الجهود بين الجهات العاملة بالمشروعات للانتهاء من الأعمال في موعدها وبأعلى مستوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.