السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية

اليورو
اليورو

سعر اليورو ، شهد  سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، اليوم السبت 16 أغسطس 2025، وفق آخر التحديثات.

وتقدم "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اقرأ التالي: رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري

 

اليورو 
سعر اليورو، فيتو 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري 

  • 56.39 جنيه للشراء.
  • 56.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

  • 56.39 جنيه للشراء.
  • 56.51 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم 

سعر اليورو في بنك قطر 

  • 56.39 جنيه للشراء.
  • 56.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول 

  • 56.39 جنيه للشراء.
  • 56.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

  • 56.39 جنيه للشراء.
  • 56.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

  • 56.39 جنيه للشراء.
  • 56.51 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم

 

اليورو 
سعر اليورو، فيتو 

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، ألا وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

وتستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

كما يُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرًا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم.

البنك المركزي الأوروبي

ويخضع اليورو لإدارة  البنك المركزي الأوروبي بمقره في فرانكفورت، والسلطة النقدية لنظام اليورو (المتألّف من البنوك المركزية لدول منطقة اليورو)؛ نظرًا لصفته المستقلّة، فإن البنك المركزي الأوروبي يحظى بالصلاحية الحصرية لوضع السياسة النقدية ويشترك نظام اليورو في طباعة وسك وتوزيع عملات اليورو النقدية والمعدنية ضمن جميع الدول الأعضاء، ويضطلع بتشغيل شبكات الدفع في منطقة اليورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار العملات العربية والأجنبية اسعار العملات العربية اسعار العملات البنك الأهلى المصرى البنك المركزى المصرى البنك المركزى البنوك المصرية البنك الاهلي العملات العربية والأجنبية سعر اليورو في البنك المركزي سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو في البنك الأهلي سعر اليورو فى بنك كريدى إجريكول سعر اليورو في بنك قطر

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت في البنك المركزي

أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم السبت 16 أغسطس 2025

انخفاض سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت

هذا العيار سجل 5200 جنيه، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 16 أغسطس 2025

أقل من 48.40 جنيه، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

4565 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

ضبط متهمين في مشاجرة بأكتوبر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

بسبب إمام عاشور، غرامة بالملايين وتوبيخ من الفيفا للنادي الأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads