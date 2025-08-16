المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة تزوير مستندات رسمية في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنطقة السلام.

ونجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لقيامه بتزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة السلام.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام معلومات تفيد بقيام عاطل له معلومات جنائية، بتزوير المحررات الرسمية متخذًا من مسكنه بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من التوكيلات الرسمية المقلدة، خاتم شعار الجمهورية مقلد، هاتف محمول، ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، واعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.